شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يوجه الشكر لجمهوره بعد تكريمه فى مهرجان "أوسكار ليبيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب حسن شاكوش، رسالة شكر إلى جمهوره بعد تكريمه فى مهرجان "أوسكار ليبيا"، حيث نشر صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلق عليها "الحمد لله لكل مجتهد نصيب شكرا جمهورى العظيم اللى سبب كبير فى نجاحى ألف شكر وحمد ليك يارب.. شكرا لكل أهل ليبيا على التكريم الجميل دا وشكرا لأهل تونس على استقبالكم الجميل".

يُذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش طرحا مؤخرا دويتو غنائى جديد عبر حساباتهما الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير YouTube، بعنوان "هنعمل لغبطيطا" وتعد الأغنية مناسبة لأجواء الصيف وظهر من خلالها بشكل "الجرافيكس" على كل مقطع من الخلفية ألوان جديدة تتماشى مع الأغنية وهى من توزيع إسلام ساسو.

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الأغنية الجديدة تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهما عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهما، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.