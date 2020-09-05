شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تعلن رفضها التنمر والنقد اللاذع الموجه لها ولأصدقائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت النجمة اللبنانية إليسا نبرات التنمر والنقد اللاذع الموجهة من البعض ضدها، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر "تويتر عبارة عن منصة لحرية التعبير وأنا أقدر دائمًا الآراء المختلفة حول عملى، لكننى لن أتسامح أبدًا مع النقد وحتى التنمر على أصدقائى، هذا حد لا أتحمل عبوره.. وما رح أتهاون مع أى حدا بيعتمد هالأسلوب".



إليسا على تويتر

وكانت إليسا عبرت عن سعادتها الكبيرة باختياراها ضمن قائمة مجلة فوربس العالمية لأفضل 10 مطربين بالوطن العربى، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "سعيدة جدا لأكون ضمن قائمة المغنيين العرب فى فوربس الشرق الأوسط، ويسعدنى أيضًا أن أرى العديد من الأسماء اللبنانية من بين الزملاء المختارين بالقائمة".

وكانت كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط هذا العام عن قائمة أفضل 100 شخصية عربية لأول مرة، بالنظر إلى شعبية وتأثير الممثلين والمغنين والشخصيات التليفزيونية، والتى حل بها النجم عمرو دياب فى المركز الأول بأكثر من 30 مليون متابع بمختلف مواقع التواصل الاجتماعى، بينما حلت فى المركز الثانى النجمة اللبنانية نانسى عجرم بأكثر من 48 مليون متابع، وفسرت المجلة وجود الهضبة بالمركز الأول على الرغم من زيادة متابعى نانسى عجرم عنه بأنها أخذت فى الاعتبار طول مسيرة المشاهير إضافة إلى استكشاف نشاط النجوم خارج مجالهم، مثل ما إذا كانوا يعملون كسفراء للنوايا الحسنة للأمم المتحدة.