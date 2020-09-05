شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سبتمبر.. ليلة بكى فيها المسرح وتحول لاحتفال بيوم المسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خمسون مبدعا بين مؤلف ومخرج وناقد وممثل راحوا ضحية فاجعة هى الأبشع من نوعها فاجعة "محرقة بنى سويف"، التى حدثت فى مثل هذا اليوم منذ خمسة عشر عاما، تلك المحرقة التى اهتز لها الوسط الثقافى عامة والوسط المسرحى خاصة، يوم سادت فيه الغيوم ليصبح يوما مأسويا لكل مسرحى مصرى ليحفر فى وجدان ذاكرة المسرح المصرى وليتحول ذلك اليوم لاحتفال بيوم المسرح المصرى حتى نتذكر هؤلاء الشهداء ونستمد منهم الطاقة الإيجابية.

ليله بات فيها الوسط المسرحى على فاجعة، بدأت تلك الليلة عندما قرر مخرج عرض "من أنا" المأخوذ من نص حديقة الحيوان، والذى كان يشارك بمسابقة نوادى المسرح التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والتى كانت تقام على مسرح قصر ثقافة بنى سويف، أن يقدم عرضه بقاعة الفن التشكيلى بدلا من تقديمه على خشبة المسرح، وقام بتحويل شكل المسرح لمغارة أو كهف ورشه بمواد قابلة للاشتغال وكأنه يهىء للقدر حدوث الكارثة بكل سهولة.

بسبب شمعة اشتعلت النيران فى جميع أنحاء القاعة لتلتهم أجساد الحضور فيذهب ضحيتها خمسون مسرحيا ويصاب 23، انتفض المسرحيون بعد تلك الفاجعة بسبب فقدان أعزائهم وأساتذهم وأبنائهم من المسرحيون وطالبوا بالكثير والكثير للتخليد أسماء هؤلاء الشهداء، ولعل أهم نتائج تلك الانتفاضة القرار الذى أصدره وزير الثقافة عماد أبو غازى عقب ثورة يناير بأن يكون يوم 5 سبتمبر هو يوم المسرح المصرى إحياء لذكرى شهداء بنى سويف.

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وفى إحدى دورات المهرجان القومى للمسرح المصرى، والذى كان يتولى رئاستها المخرج ناصر عبد المنعم، كانت الدورة تتزامن مع ذكرى محرقة بنى سويف، فقام المسئولون عن الندوات الفكرية لهذه الدورة، بانعقاد ندوة موسعة وصلت مدتها لما يقرب من الـ8 ساعات متتالية بحضور أسر هؤلاء الشهداء وزملائهم المسرحيين، تناولت الحديث عمَّا قدم هؤلاء الشهداء وعن تاريخهم الفنى وجهودهم في ارتقاء الحركة المسرحية .

وبالرغم من الفقدان الذى تعرض له المسرحيون إلا أن المسرح المصرى ظل صامدا محاولا إستعادة روحه ورونقه مرة أخرى ، فأعتبر المسرحيون هذه الكارثة دافع لتحسين المسرح إيمانًا منهم بدور المسرح الثقافى ، فقدم العديد من المسرحيون خاصة مسرحيون الثقافة الجماهرية عروضا أشاد بها الجميع عقب الكارثة ولعل أبرزها حينها عرض " كلام فى سرى " الذى شارك في الدورة ال19 للمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى عام 2007 ونال جائزة أفضل عمل جماعي، وتميز العرض بجرأته الشديدة، حيث ناقش مشكلات المرأة وعلاقتها بالرجل من خلال حوارات جريئة أثارت وقتها المتشددين والمتزمتين، وكان من إخراج ريهام عبد الرازق ، وأيضا عرض " القرد كثيف الشعر" من إخراج دكتور جمال ياقوت أحدٍ مصابي الحادثة والذى حصل على أفضل عرض بالمهرجان القومى للمسرح عام 2009، وحصل المخرج على أفضل مخرج بالمهرجان.

" لن ننساكم" هو الشعار الذى أطلقه المسرحين فى يوم المسرح المصرى ، وإيمانًا منا بهذا الشعار ننشر أسماء شهداء بنى سويف كى لا ننساهم ويظلوا محفورين فى ذاكرتنا وهم " إبراهيم الدسوقى، أحمد عبد الحميد، أحمد السيد أبو القاسم، أحمد محمد جودة، أحمد عزت عبد اللطيف، أحمد محمد فيومى، أحمد عرفة محمد ، أحمد على سليمان، أسماء محمد السيد، أشرف جابر سعيد، أشرف محمد عبد ربه، السيد رجب سعيد، أميرة حسين محمد، أيمن محمد الجندى، بهائى الميرغنى، حازم شحاتة.

كذلك الشهداء حسن عبده حسن، حسن محمد أبو النصر، حسنى محمدى أبو جويلة، خالد طه محمود، رائد محمد أبو المجد، ربيع محمد رمضان، رشا محمد ربيع، سامية جمال، سيد معوض عثمان، شادى منير الوسيمى، صالح سعد، صلاح حامد مهدلى، عبد الله محمد عبد الرازق، مازن محمد قرنى، محسن السيد كامل، محسن مصيلحى، مدحت أبو بكر، محمد أحمد إبراهيم على، محمد أحمد حسن، محمد أشرف حسنى، محمد السيد أيوب، محمد رجب جاب الله، محمد شوقى الغريب، محمد صلاح حامد مهدلى، محمد علاء الدين المصرى، محمد على منصور، محمد مصطفى حافظ، محمد يحيى صلاح، مؤمن عبده، نزار محمود سمك، نصر حسن جودة ( يعمل بمطافئ بنى سويف)، هناء أحمد عطوة، ياسمين محمود نبيل صالح، ياسر ياسين.