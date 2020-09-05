عائشة بن أحمد تنشر صورًا من جولتها الترويجية لفيلم "توأم روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صورًا، تجمعها بفريق عمل فيلم "توأم روحي"، من جولتها الترويجية للفيلم في مدينة طنطا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت عائشة بن أحمد على الصور: "من العرض الخاص لفيلم توأم روحي في مول طنطا، شكرًا للجمهور الجميل وشكرًا على الاستقبال الحار، فرحانين بوجودكم معانا".

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، وعائشة بن أحمد.