من الذهب ومحفور عليه اسمه.. تعرف على هدية محمد رمضان من صديق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد رمضان عن هدية تلقاها من صديق له، بدولة الإمارات.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو، على خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستجرام"، أوضح أن الهدية عبارة عن هاتف من الذهب الخالص محفور عليه اسمه".

وعلق محمد رمضان على الفيديو: "شكرًا صديقي خليفة".

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وعرض للفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "البرنس"، بطولة روجينا، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، محمد علاء، أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سامي.

من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغنياته "تيك توك" وهي من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، ومن إخراج حسام الحسيني.

يذكر أن الفنان محمد رمضان، سافر مؤخرا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بصحبة شقيقه وأسرته، من أجل تصوير الكليب.