رجاء الجداوي.. عُرض لها فيلم بعد وفاتها ورحلت بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل محبو الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي بعيد ميلادها، الموافق 6 سبتمبر الجاري، إذ ولدت عام 1934.

تميزت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بأدائها وصدقها في أعمالها، التي جعلتها تحجز مكانة كبيرة بين فنانات جيلها، كما اختلفت عن باقيات الممثلات بأناقتها وشياكتها، التي أشاد بها الكثير من محبيها.

في هذا التقرير نستعرض لكم حكايات الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي:

بدايتها الفنية

دخلت رجاء الجداوي المجال الفني من خلال عالم الأزياء والمسرح والسينما، وكانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958.

دخولها الفن

رشحها عبدالعزيز جاد، لتجسيد شخصية شقيقة أحمد رمزي في أحد الأفلام، وتمسك بها، وكانت خالتها الفنانة تحية كاريوكا ترفض دخولها الفن، حتى لا تمر بمثل ما مرت به من صراعات وشائعات.

زواجها

وتزوجت رجاء الجداوي من حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق في 22 نوفمبر 1970، وأنجبت منه ابنتها "أميرة".

علاقتها بزوجها حسن مختار

تحدثت الراحلة "رجاء"، عن علاقتها بزوجها في لقاء سابق لها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، قائلة" "الحب جه بعد الجواز".

وأضافت: "مكنتش أعرفه، ولا بفهم في الكرة، واتقابلنا مع محمود المليجي، كنا في السودان، وعملت مكياج المسرح، وكنت أوفر شوية"، موضحة: "كنت في نفس الفندق اللي هو نازل فيه، لفت نظري إيديه ورجليه، وكان حاطط رجله على سور البلكونة، وماسك كتاب بيقرأ فيه، وسألت عليه قولتلهم مين المثقف ده، وعرفته، لكن هو معبرنيش، الست لما الراجل يتجاهلها يلفت نظرها أكتر".

وتابعت "رجاء"، تفاصيل أول حوار دار بينهما، قائلة: "اتقابلنا في الفندق، وقالي النهاردة شكلك عدل، لأنك امبارح كنتي عاملة زي البلياتشو، وقالي شكلك حلو، واتريق على شغلي لما قلتله إني مانيكان، وأنا رديتهاله لما قالي إنه بيشتغل لاعب كرة".

وأكملت: "طلب إيدي في الطيارة، وقالي عاوز أتجوزك، وهتجوزك، وعمري ما قلت حاجة ومعملتهاش، لكن أنا قلتله أنا أكبر منك، وقالي إنه بيقبض 55 جنيه، ولما بيصد كرة بياخد 5 جنيهات، لكن أنا رفضت وقلت يا مصيبتي، وهو قالي هتجوزك يعني هتجوزك".

وأوضحت: "لما وصلنا مصر، خد رقم التليفون، وكلمني تاني يوم، وطلب يقابلني، لكن أنا رفضت في الأول، وبعدين اتقابلنا عند سينما رمسيس، مضيفة: "قالي مش هنقعد وهنشتري الدبل على طول، كان معايا 12 جنيه، وهو كان معاه 18 جنيه، فاشترينا دبلتين بـ31 جنيه، رغم إن اللي معانا كانوا 30 جنيه، فكتبوا على دبلتي حسن محتار، وكتبوا على دبلته رجاء الجداوي: "كانوا أحلى 46 سنة جواز".

اعتزال مجال الأزياء

قالت في ندوة تكريمها بمهرجان أسوان لأفلام المرأة، عام 2020، إنها اعتزلت مجال عرض الأزياء من أجل التفرغ بشكل كامل للتمثيل، وصاحب بالين كداب، خاصة أن أناقتها حصرتها في بداية حياتها في أدوار معينة، وهي الفتاة الأرستقراطية أو المستهترة.

أبرز أعمالها

ومن أبرز أعمالها الواد سيد الشغال، البيه البواب، حدوتة مصرية، هاتولي راجل، دعاء الكروان، تيمور وشفيقة، كركر، السلم والثعبان، حنفى الأبهة، البيه البواب، الثلاثة يشتغلونها.. والعديد من الأعمال الفنية المختلفة.

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تسجيل صوتي

شارك الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، برسالة صوتية أرسلتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لوالدته شهيرة قبل رحيلها، وأثناء تواجدها في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وقالت رجاء في الرسالة "شهيرة ربنا يباركلك في عمرو ويفرح قلبك بيه ويشفي الأستاذ، بدعيلكم من قلبي وانا في شدتي، قولي لعمرو الف مبروك. لا إله إلا الله".

وفي تعليقه على الرسالة التي أشادت فيها رجاء به، كتب عمرو "رجاء الجداوي لآخر لحظات حياتها تمارس إنسانيتها.. وتوزع طاقة حبها للناس.. وتقوم بواجبها تجاه أحبائها رغم مرضها وشدتها.. اد ايه رقيقة وحنينة وروحها طيبة رحمة الله عليها".

السخرية من عمرها

عادة ما تحتفل الفنانة رجاء الجداوي بعيد ميلادها برفقة أصدقائها المقربين، بينهم دلال عبد العزيزِ، ميرفت أمين، الإعلامية بوسي شلبي.

لكن الراحلة رجاء الجداوي وجدت بعض الأشخاص، الذين تنمروا على عمرها، خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ80، بكلمات قاسية مثل: "ده أكيد عيد ميلاد الموت"، لترد: "بيد الله، مش بأيدينا، لكل أجل كتاب"، وأكملت بالدعاء لمن انتقدها: "ربنا يديك الصحة والعمر وتعرف معنى الـ80 سنة حياة، وشكرا".

وقالت الفنانة الراحلة عبر فيديو نشرته على مقطعين عبر حسابها على موقع إنستجرام، "لم أجد كلمات تعبر عن شكري وامتناني وسعادتىةي بالكلمات الرقيقة، وعمري ما كنت أتوقع كل هذا الكم من الحب، الحقيقة ربنا كرمني بحبكم أنا سعيدة جدا بوجودكم في حياتي، متشكرة أوي، عن الكلمات الحلوة اللي أنتم أسعدتم قلبي بها".

وأضافت رجاء: "80 سنة 90 سنة مش هو ده المهم، المهم لغاية ما نموت نحب بعض، مايبقاش في قلوبنا أي مكان لأي كراهية أو ضغينة".

رحلتها مع فيروس كورونا

43 يومًا قضتها الفنانة رجاء الجداوي في مستشفى العزل بالإسماعيلية قبل رحيلها متأثرة بفيروس كورونا المستجد.

وشهدت حالة رجاء العديد من التطورات، إذ تم نقلها للعناية المركزة بعد تدهور حالتها، وتعرضها لصعوبة في التنفس، وتم وضعها بشكل دائم على جهاز "CPAP"، ليتم بعدها حقنها ببلازما المتعافين، ثم تركيب جهاز تنفس اختراقي بعد وجود تليف في الرئتين.

وعن آخر تطورات حالتها قبل الرحيل، قال مصدر طبي في مستشفى أبو خليفة المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إن الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي كان حرج، ولم تتحسن حالتها منذ وضعها على جهاز التنفس الحنجري.

وأوضح المصدر أن الفنانة تلقت جرعتين من بلازما المتعافين في الأسبوع الثاني من يونيو الماضي، ولم تؤثر وحدات البلازما في مقاومة الجسم للفيروس الذي انتشر في الرئة، لذلك لم يتجه الأطباء لحقنها بجرعات إضافية.

وكانت رجاء الجداوي، وصلت مستشفى أبوخليفة للعزل، فجر يوم 24 مايو الماضي، وجرى سحب 3 مسحات لها، الأولى عقب وصولها بـ72 ساعة، والثانية بعد حقنها بجرعات بلازما والثالثة منتصف يونيو عقب تدهور حالتها الصحية، وكانت نتائج المسحات الثلاث إيجابية.

ظهور خاص

ظهرت الراحلة رجاء الجداوي في فيلم "توأم روحي"، الذي يعرض حاليًا بدور السينما، ويعتبر هذا الظهور الأخير لها قبل وفاتها، العمل من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، إخراج عثمان أبو لبن.

الوفاة

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد. ، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".