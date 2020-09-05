إليسا لمتابعيها: "اللي بيزعجني بلوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة لمتابعيها، عبر حسابها بموقع "تويتر".

وكتبت إليسا: "أنا من النوع اللي ما بجاوب وإنتو بتعرفوا، واللي بيزعجني بتعليقات بالتنمر ومش بمحلي بحق أصدقائي بيكون جوابه بلوك".

جدير بالذكر أن إليسا طرحت ألبومها "صاحبة رأي" مطلع أغسطس الماضي، عبر جميع المنصات الإليكترونية.

وضم الألبوم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène.

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