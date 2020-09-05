فيديو| نيللي كريم وكاملة أبو ذكري ترقصان على أنغام "مليونير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمخرجة كاملة أبو ذكري والفنانة نيللي كريم وهما ترقصان على أنغام تتر مسلسلهما "بـ100 وش". وظهرت نيللي برفقة كاملة أبو ذكري ترقصان في إحدى الحفلات الخاصة. مسلسل بـ"100 وش"، عرض في السباق الرمضاني الماضي، بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، وإخراج كاملة أبو ذكري.

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