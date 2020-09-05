فن ومشاهير

محمد رمضان يكشف موعد طرح أغنية يا حبيبي

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 كشف الفنان محمد رمضان عن موعد عرض أغنيته الجديدة "يا حبيبي"، وذلك  عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 

 نشر "رمضان" صورة من كواليس الأغنية وعلق عليها

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قائلًا: "بكرة إن شاء الله أغنية "يا حبيبي" مع "جيمس" على قناتي"، وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن حماسهم و انتظارهم للأغنية الجديدة.

 

 جدير بالذكر أن آخر أعمال رمضان مسلسل "البرنس" و الذي حظى على نجاح جماهيري كبير أثناء عرضه، بطولة مجموعه من نجوم الفن أبرزهم " أحمد زاهر، نور، روجينا، إدورد، سلوى عثمان، تأليف و إخراج محمد سامي.


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