قال الفنان محمود عبدالمغني أنه لم يتخوف من طرح فيلم "صاحب المقام" على أحد المنصات الإليكترونية، لافتًا إلى أن ذلك ساعد العمل على تحقيق نجاحه في وقت أقل.
وأكد "عبدالمغني" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن طرح الفيلم من خلال منصة إلكترونيةساعد على سرعة انتشاره بشكل كبير جدًا، وأضاف أنه أقل من ثلاثة أيام أصبح عدد المشاهدات إلى ٢٠ مليون، وإلى الآن عدد المشاهدات في تزايد مستمر.
وتابع الفنان محمود عبدالمغني حديثه قائلًا : "فأناأعتبرها تجربة ليست بالجديدة نظرًا لأنها متواجدة منذ فترة في جميع دول العالم".
يذكر أن "صاحب المقام" يشارك فى بطولته آسر ياسين، يسرا، أمينة خليل، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف، بينهم الراحل إبراهيم نصر، سلوى محمد على، محمد ثروت، محسن محيى الدين، ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني، محمد لطفى، قصة وسيناريو وحوار إبراهيم عيسى.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود عبدالمغني للـوفـد : عرض صاحب المقام على منصة إلكترونية ساعد في انتشاره بشكل أسرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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