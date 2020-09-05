نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة له برفقة خطيبته علياء بسيوني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق على الصورة قائلًا: "الأيام بتحلو ولا أحنا اللي بنحلو"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنينًا لهما دوام النجاح في الحياة الشخصية والفنية.
جدير بالذكر أن آخر أعمال سعد أغنية "100 حساب" والذي حظت على أكثر من 11 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد لخطيبته: الأيام بتحلو ولا أحنا اللي بنحلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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