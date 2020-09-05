أحمد سعد لخطيبته: الأيام بتحلو ولا أحنا اللي بنحلو

نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة له برفقة خطيبته علياء بسيوني، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق على الصورة قائلًا: "الأيام بتحلو ولا أحنا اللي بنحلو"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنينًا لهما دوام النجاح في الحياة الشخصية والفنية.

Advertisements

جدير بالذكر أن آخر أعمال سعد أغنية "100 حساب" والذي حظت على أكثر من 11 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي.