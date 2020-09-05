ندوة واحتفالية يوم المسرح المصري وعروض مصرية في مسابقتي التجريبي 2020

انطلقت صباح السبت فعاليات اليوم الخامس من أيام الدورة الـ27 من دورات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي.

ففي تمام الحادية عشرة صباحا تبدأ ندوة "د.حسن عطية.. المنهج وتعددية الأدوار" بالمجلس الأعلى للثقافة، ويتحدث فيها الباحثون أحمد عامر، محسن المرغني، محمد الخطيب، محمود سعيد، رنا عبد القوي، خالد سالم، لتنتهي في الثانية عصرا.

وفي تمام الثالثة يبدأ اليوم الثاني لورشة عمل" الأداء الصوتي لممثل المسرح "مع الدكتورة

نيفين علوبة، بقاعة الرقص الحديث بمركز الإبداع، كما تبث وقائع الورشة علي شاشة قاعة السينما بالمركز ذاته.

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ومن عروض"ذاكرة المهرجان" عبر قناة اليوتيوب والموقع الرسمي سيكون جمهور المهرجان مع عرض " يلعن ابو داروين او ازاي اتعلمت احب الاشتراكية" للمخرج أحمد العطار من إنتاج جمهورية الجبل الأسود، وهو العرض الذي حاز بطله سيد

رجب علي جائزة افضل ممثل عند عررضه،

بينما يذاع العرض المصري"مسافر ليل" للمخرج محمد فؤاد صدقي ضمن مسابقة العروض المصورة في تمام الخامسة والنصف، عبر يوتيوب أيضا.

عرضان مصريان أخران يتم بثهما ضمن مسابقة "مسرح الحظر" هما " بين السما والبيت" للمخرج حازم حيدر في تمام السابعة، و"في انتظار الشروق للمخرج محمد الطايع في تمام السابعة وخمس وأربعين دقيقة.

وفي الثامنة مساء تقام بالمسرح القومي بالعتبة احتفالية يوم المسرح المصري، والتي تتضمن عرضا للمخرج ناصر عبدالمنعم وتكريما لتسعة من رموز المسرح المصري ينتمون لعدة أجيال.