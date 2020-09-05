فيديو..أحمد فلوكس يمارس الرياضه داخل الجيم

نشر الفنان أحمد فلوكس فيديو جديد له اثناء ممارسته الرياضه، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

و ظهر "فلوكس" في احد الصلات الرياضيه وهو يمارس احد تمارين عضلات الكتف، وتفاعل متابعيه مع

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الفيديو وقامو بالتعبير عن حبهم الشديد له، متمنين له النجاح في حياته الشخصيه والعمليه.

جدير بالذكر ان آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم"الممر" الذي حظي علي نجاح

جماهيري كبير اثناء عرضه، وكان الفيلم من بطولة مجموعة من نجوم الفن ابرزهم"أحمد عز، أحمدصلاح حسني، أحمد رزق، محمد فراج، اسماء ابو اليزيد، من تأليف وإخراج شريف عرفه.