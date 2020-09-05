محمود عبدالمغني يكشف لـ "الـوفـد" تفاصيل مشهده في صاحب المقام

أعرب الفنان محمود عبدالمغني عن سعادته بتصدر مشهده في فيلم "صاحب المقام" تريندات السوشيال ميديا، لافتًا إلى أنه توقع ردود الفعل الإيجابية التي حصدها عن العمل.
وأكد "عبدالمغني" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن فيلم صاحب المقام خاطب المجتمع بمختلف طوائفهوفئاته، وأضاف لأن المشهد تمت كتابة السيناريو بصدق وحرفية شديدة والتي يتميز بها الكاتب إبراهيم عيسى".
وتابع: "أيضًا الرسالة من هذا المشهد أن باب التوبة دائمًا مفتوح لجميع العباد وأن الله سبحانه وتعالىيسمعنا جميعًا حتى عباده المخطئين، وهذا ما أردت توصيله وتم من خلال ردود أفعال المشاهدين".
الفيلم يشارك في بطولته آسر ياسين، يسرا، أمينة خليل، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف، بينهم الراحل إبراهيم نصر، وسلوى محمد علي، ومحمد ثروت، ومحسن محيى الدين، وريهام عبدالغفور، ومحمود عبدالمغني، محمد لطفي، قصة وسيناريو وحوار إبراهيم عيسى.
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