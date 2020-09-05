دوري الامم الأوروبية… اختبار صعب لفرنسا والبرتغال

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

ضمن منافسات المجموعة الثالثة تستهل فرنسا بطلة العالم مشوارها في دوري الأمم الاوروبية لكرة القدم بخوض امتحان صعب خارج ملعبها ضد أسوج (السويد)، اليوم في سولنا (ضواحي ستوكهولم) .

هي المباراة الدولية الاولى لفرنسا منذ فوزه على البانيا 2-0 في 17 تشرين الثاني 2019، قبل ان تتوقف المباريات الدولية منذ آذار الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. ويواجه مدرب فرنسا ديدييه ديشان فارقا كبيرا في المستوى البدني لمختلف لاعبيه، بين الدوليين الذين عاودوا تدريباتهم مع انديتهم وآخرين ينتظرون انطلاق الموسم.

ولطالما تخوّف ديشان من التجمّع الدولي الأوّل في الاسبوع الاول من ايلول ويقول في هذا الصدد لموقع الاتحاد الاوروبي الرسمي (يويفا) “لدينا دائما المشكلة عينها مع التجمع الاول في الموسم. في أيلول غالبا ما نواجه مشكلات بدنية كبيرة قبل ان تسير الامور بشكل افضل في تشرين الاول”. واضاف “تنتظرنا 6 تحديات كبيرة وسنخضع للامتحان امام اقوى المنتخبات الاوروبية من الان وحتى نهاية العام الحالي”. واضاف “يجب ان نضع الماكينة على الطريق في ظروف استثنائية”.

وسيعاني المنتخب الفرنسي من غياب لاعب وسطه المؤثر بول بوغبا المصاب بفيروس كورونا، في حين لم ينعم لاعب وسط ليون حسام عوار باستدعائه الى صفوف المنتخب للمرة الاولى في مسيرته لانه اصيب بدوره بكوفيد-19 غداة اختياره ضمن التشكيلة الرسمية. كما يغيب الحارس الاحتياطي ستيف مانداندا لاصابته بفيروس كورونا ايضا. وفي غياب بوغبا، قد تكون الفرصة سانحة امام الشاب ادواردو كامافينغا (17 سنة) من رين ليخطو اولى خطواته على الصعيد الدولي، بعد ان لفت انظار الاندية الكبيرة في اوروبا وتحديدا ريال مدريد الاسباني. واذا قدر لكامافينغا خوض مباراة السويد أساسيا او احتياطيا، سيصبح اصغر لاعب في منتخب فرنسا يحقق هذا الانجاز منذ الحرب العالمية الثانية. لاعب اخر ستُسلط عليه الاضواء ايضا هو ادريان رابيو لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي العائد الى صفوف المنتخب للمرة الاولى، منذ رفضه التواجد على لائحة اللاعبين الاحتياطيين للمشاركة في مونديال روسيا 2018. ويقود الخط الامامي كل من المخضرم اوليفييه جيرو (34 سنة) من تشلسي الانكليزي وانطوان غريزمان من برشلونة الاسباني. اما منتخب السويد الذي كان حقق اخر فوز له على نظيره الفرنسي في حزيران 2017 وفي سولنا ايضا، فاعتبر مدربه يانيه اندرسون بان مهمة فريقه ليست سهلة في هذه المجموعة التي تضم ايضا البرتغال بطلة اوروبا عام 2016 وحاملة لقب هذه البطولة العام الماضي وكرواتيا وصيفة بطلة العالم بقوله “نخوض اختبارا قويا امام افضل المنتخبات الاوروبية والعالمية. سيكون الامر مميزا خوض المباريات الدولية مجددا”.

Advertisements

وتستهل البرتغال حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة كرواتيا وصيفة بطل العالم، وسط شكوك حول مشاركة النجم كريستيانو رونالدو بسبب ورم في إصبع قدمه. ولم يذكر الاتحاد البرلتغالي الذي أغلق مقر تدريباته امام الصحافة بسبب البروتوكول الصحي، ما إذا سيكون نجم جوفنتوس الايطالي جاهزا لمواجهة كرواتيا ومن ثم أسوج الثلثاء. حيث أشار في بيان “يعاني قائد المنتخب الوطني (…) من ورم في اصبع قدمه الايمن ويعالجه بالمضادات الحيوية”. كما أعلن عن انسحاب ريناتو سانشيز لاعب ليل الفرنسي من صفوف المنتخب من أجل اسباب طبية، من دون الدخول في التفاصيل وغيابه عن المباراتين. وسيلتقي الفريقان للمرة السادسة في تاريخيهما، حيث فازت البرتغال الملقبة بـ “برازيل اوروبا” في أربع مناسبات مقابل تعادل واحد في لقاء ودي في حزيران 2019.

وستفتقد كرواتيا من جهتها للاعبين مخضرمين أبرزهم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الاسباني وايفان راكيتيتش العائد حديثا من برشلونة الى اشبيلية، في مواجهة البرتغال ومن ثم فرنسا الثلثاء، في إعادة لنهائي كأس العام 2018 التي انتهت بفوز مودريتش بجائزة افضل لاعب في المونديال. إذ فضّل اللاعبان عدم خوض مباريات دولية قبل انطلاق الدوري الاسباني المقرر في 13 الحالي، حيث يستهل مودريتش حملة الدفاع عن اللقب مع النادي الملكي.

وقال مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش “لا يمكن لمنافسينا ان يكونوا اصعب من ذلك، في غضون ثلاثة ايام، سنواجه ابطال اوروبا ومن ثم ابطال العالم. نحترم البرتغال وفرنسا، ولكن لدينا الكثير من الاوراق الرابحة وسنحاول كسر سلسلة النتائج السلبية ضد الفريقين”.

ورغم عدم تأكيد مشاركته من عدمه، الا ان رونالدو المتوج بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات يضع نصب عينيه المئوية التهديفية مع المنتخب، بعد ان سجل 99 هدفا في 164 دولية مع منتخب بلاده.