ميلووكي على شفير الخروج

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

بعد ان تصدر الموسم، اصبح ميلووكي باكس على شفير الخروج من نصف نهائي المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، بخسارته للمرة الثالثة توالياً أمام ميامي هيت ونجمه جيمي باتلر 100-115، في أورلاندو.

واستهل لوس أنجلس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس نصف نهائي الغربية بدعسة ناقصة، بعد خسارته أمام هيوستن روكتس 112-97.

في المباراة الأولى في فقاعة أورلاندو حيث تقام كل المباريات الاقصائية بسبب تفشي فيروس كورونا، بات ميامي هيت على بعد فوز واحد من تفجير مفاجأة كبيرة وإقصاء متصدر الدوري ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو.

سجل باتلر 17 من نقاطه الثلاثين في الربع الأخير حيث تألق مع زملائه الذين سجلوا 40 نقطة مقابل 13 فقط لباكس المتقهقر.

وهذا أكبر فارق في أحد ارباع مباريات الادوار الاقصائية منذ اعتماد توقيت التسديد في 1954.

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وإلى نقاط باتلر الثلاثين، أضاف بام أديبايو 20 نقطة و16 متابعة وجاي كراودر 17 نقطة بينها 5 ثلاثيات.

ولدى الخاسر، سجل لاعب الارتكاز بروك لوبيز 22 نقطة والنجم يانيس 21 نقطة و16 متابعة و9 تمريرات حاسمة، مقابل 18 نقطة لكريس ميدلتون.

وفي الغربية، مني ليكرز المرشح لاحراز اللقب بخسارة ايضاً أمام روكتس ونجمه جيمس هاردن، في أولى مبارياتهما ضمن سلسلة نصف النهائي.

وضرب هاردن بقوّة مسجلاً 36 نقطة، مقابل 24 نقطة و9 متابعات لزميله الموزع المميز راسل وستبروك و23 لإريك غوردون.

ولدى الخاسر، سجل جيمس 20 نقطة و8 متابعات و7 تمريرات حاسمة، فيما كان أنطوني ديفيس أفضل مسجل لليكرز مع 25 نقطة و14 متابعة.