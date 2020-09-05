مفاجأة.. جيسون موموا ينضم لأسرة الموسم الثاني من "The Witcher"

رنا صلاح الدين - وسيجسد جايسون موموا دور البطولة في المسلسل الجديد المقرر عرضه والمشتق من نفس الأحداث قبل 1200 عام.

ونشر موموا صاحب شخصية أكوا مان الشهيرة، صورة تجمعه مع النجم العالمي هنري كافيل عبر الاستوري الشخصي له بموقع الصور إنستجرام.

وتشير تلك الصورة لدخوله في محادثات من أجل لعب الدور الجديد في السلسلة القادمة من نفس المسلسل.

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وكشفت بعض التقارير الأجنبية عن دخول موموا مفاوضات للموسم الجديد المقرر يحمل عنوان The Witcher: Blood Origin.

وكان قد ظهر موموا بدور البطولة في مسلسله see ونجح في تجسيد شخصية الخيال بشكل كبير بالإضافة الى دوره الشهير في سلسلة GOT التي جسد فيها دور.

ومن المقرر أن يسرد المسلسل في موسمه الثاني، احداث ما قبل 1200 عام من مسلسل The Witcher، والتي ستتضمن بداية ملقتي السحر والحدث الكارثي المسئول عن انتشار كل الوحوش في العالم.