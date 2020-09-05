السينما الصينية تواصل التعافي من أزمتها بأرباح خرافية

رنا صلاح الدين - وبلغت إيرادات شباك التذاكر الصينى السينمائى (ثاني أكبر سوق شباك تذاكر بالعالم) في شهر أغسطس الماضي، 3.39 مليار يوان (حوالي 495.6 مليون دولار).
وساهمت إيرادات السينما في رفع إجمالي الإيرادات في البلاد خلال العام الجاري إلى5.8 مليار يوان (847 مليون دولار).
وذكرت جمعية السينما الصينية، في بيان صحفي اليوم، أن عدد المشاهدين في أغسطس الماضي بلغ 95 مليونا.
وأوضحت أن فيلم ملحمة الحرب الصينية "800" تصدر شباك التذاكر الشهر الماضي، مسجلا 1.9 مليار يوان (277 مليون دولار) من إيرادات شباك التذاكر منذ إطلاقه في 21 أغسطس.
وبات فيلم "800" أول فيلم في السوق الصينية تتجاوز إيراداته المليار يوان لهذا العام.
ويجسد الفيلم الذي أخرجه "قوان هو"، قصة دفاع جنود صينيين عن أحد المستودعات في مواجهة غزو الجيش الياباني، خلال معركة شنجهاى في عام 1937.
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