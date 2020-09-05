شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تتبرع بمليون دولار لشركات أصحاب البشرة السمراء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة العالمية بيونسيه أنها واحدة من أكثر نجمات العالم مشاركة فى الأعمال الخيرية بشتى أنواعها، وبالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ39 أعلنت المواقع الفنية أن بيونسيه تتعهد بالتبرع بمبلغ مليون دولار للشركات الصغيرة المملوكة للأشخاص أصحاب البشرة السمراء، وتأتى هذه الخطوة عبر مؤسستها "BeyGOOD"، وهو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة منها "ان ان أي".

وقد أسست بيونسيه المؤسسة الخيرية في عام 2013 واستخدمها للمساعدة فى تزويد مدينة فلينت بولاية ميشيجان بالمياه النظيفة، وساعدت أيضا ضحايا إعصار هارفي في عام 2017، ومؤخرا المتضررين من جائحة فيروس كورونا " COVID-19 ".

وأشار الموقع أنه تم إطلاق صندوق "Small Business Impact Fund" الذى تم الإعلان عنه سابقا فى يوليو بالشراكة مع NAACP ويعمل علة منح 20 شركة مملوكة للسود فى جميع أنحاء الولايات المتحدة منحة قدرها 10000 دولار لكل منهم.

وقد تم الإعلان عن هذه الخطوة من خلال صفحة "BeyGOOD " علي موقع إنستجرام، وجاء فى البيان : "إنه فخر كبير بالإعلان عن تمويل إضافى بقيمة مليون دولار من بيونسيه لمساعدة الشركات الصغيرة التى يملكها السود، فهى الجولة الثانية من التمويل وستبدأ هذا الشهر".