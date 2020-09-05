شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تقلد حمو بيكا بطريقة كوميدية: "بنت الجيران مش بتاعتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بخفة ظلها المعروفة شاركت النجمة إيمى سمير غانم، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو تقلد فيه مغنى المهرجانات حمو بيكا، وهو يتحدث عن أغنية بنت الجيران، حيث لجأ إيمى إلى مؤثرات "تيك توك"، والتى تقوم بتكبير الرأس، مع بعض الانفعالات وحركات الوجه المضحكة، وقد تفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وأيضا فنانين مثل علا رشدى وعبير صبرى وميريهان حسين وأيضا الإعلامى رامى رضوان.

وكانت النجمة دنيا سمير غانم شاركت جمهورها فيديو طريف لها مع شقيقتها الفنانة إيمى سمير غانم وهى تصفف شعرها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، لترد عليها قائلة "شكلى معفن وعامل ليه كده"، كما شاركت بصورة لشكلها النهائى عبر خاصية ستورى بحسابها.



إيمي سمير غانم

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إيمي

وكانت أشادت النجمة دنيا سميرغانم، بأداء أبطال فيلم "توأم روحى"، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "الفيلم ده مش عادى فى الجمال بجد فظيع"، كما أشادت بأداء الراحلة رجاء الجداوى فى الفيلم ونشرت دنيا صورة للراحلةعبر خاصية ستورى على إنستجرام وكتبت عليها "فيلم توأم روحى، أبدعتى وأمتعتينا بأدائك الراقى الله يرحمك".

وفى سياق آخر تشارك النجمة دنيا سمير غانم فى فيلم "تسليم أهالى" حيث جمعتها مشاهد بين هشام ماجد ولوسى وآخرين من النجوم والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

وتدور الأحداث حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.