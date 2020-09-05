شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تكشف عن تفاصيل ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الإماراتية أحلام تفاصيل ألبومها الجديد، مؤكدة أن انتشار فيروس كورونا تسبب فى وقف العمل على ألبومها الجديد، حيث كانت طيلة الأسابيع الماضية ملتزمة بالحجر المنزلى، وبالتالى لم تتمكن من زيارة الاستوديو لاستكمال تنفيذ الأغنيات الجديدة.

وكتبت أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة "أصدقائى وأخوانى وأخواتى جمهورى الأقرب إلى قلبى أولاً أحب أشكركم على محبتكم وحرصكم على جديدى وألبومى، أولاً أنا كنت ملتزمة جداً بالحجر وعشان أسجل لازم أروح الاستوديو والاستوديو يعنى ناس ومهندسين وتسجيل وهذا يعرضنا للخطر الآن الوقت صار أفضل".

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وتابعت "إنى حريصة على تقديم الجديد والأفضل لكم، وإذا حبيت اتكلم عن ألبومى فهو جاهز بنسبة 70% ينقصه تركيب صوتي والمكس وبعدها الماستر وبعدها أعلن عن موعد نزول الألبوم، أما بالنسبة للعمل سنقل فهو مش فى حساباتى أبداً لانى مركزة فى ألبومى أكثر وممكن لو عندى عمل جاهز أفاجئكم فيه".

وأضافت "أتمنى من الجميع ألا يخمن الأغانى والشعراء والملحنين من نفسه عندما يكون الألبوم جاهزا واخترت كل أغانيه النهائية انا فقط الوحيدة من ستعلن عن كل تفاصيل الالبوم. ومعلومة مهمة كل الفنانين يختارون أكثر من عشرين أو ثلاثين ويمكن أربعين عمل وبعدها تتم تصفية الأغانى النهائية لذا أرجوا عدم تداول أى شىء بخصوص الألبوم منعاً للأحراج مع الشعراء والملحنين، وبالنهاية مقدرة محبتكم وحرصكم بس الشىء الوحيد اللى أقدر أقوله لكم، ومتأكدة منه إن ألبومى ألبوم من الطراز الرفيع والرفيع جداً لأنه يحمل أسماء شعراء وملحنين كبار ومخضرمين واغاني تليق بهم وبجمهوري شكراً لكم".