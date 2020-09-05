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شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يحتفل بتخطى أغنيته الجديدة "صحاب أونطة" مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم حكيم، بتخطى عدد مشاهدات كليب أغنيته الجديدة "صحاب أونطة" مليون مشاهدة، بعد يومين فقط من طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد الفنان، توزيع ديزل، مدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسينى.
حكيم
ونشر حكيم بوستر المليون الأول من الأغنية، عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، صحبها بتعليق: "صحاب أونطة مليون مشاهدة على اليوتيوب".
أغنية "صحاب أونطة" تم تصويرها بشكل مبهر فى أحد الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، ومن كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل، وإنتاج (lion ofEgypt)، ويدخل تطبيق نچمو المتخصص فى خلق حالة من التواصل بين النجوم والمعجبين من كل أنحاء العالم كأحد رعاة للأغنية.
يذكر أن حكيم سبق وتعاون مع أكبر صناع الموسيقى فى العالم، منهم الموزع كوينسى جونز، مكتشف مايكل جاكسون، نارادا مايكل وستيفى وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، جوموز وتوماس رمسيس من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامى من إنجلترا، بينما كانت آخر أعمال المخرج حسام الحسينى، كليب "تيك توك" مع النجم محمد رمضان، والذى طرحه خلال الفترة الماضية.
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