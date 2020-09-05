أحمد السقا بين مصر وإثيوبيا

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد الفنان المصري، أحمد السقا، لتصوير فيلم جديد خلال الأسابيع المقبلة، تدور أحداثه بين مصر وإثيوبيا.

ومن المقرر أن يتم تصوير المشاهد الخاصة بإثيوبيا ضمن أحداث الفيلم في جنوب أفريقيا أو كينيا، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.

والفيلم من إنتاج شركة “سينرجي”، وتأليف باهر دويدار، وسيتم تصويره في 5 أسابيع، وهو من إخراج أحمد نادر جلال في ثاني تعاون فني بينه وبين أحمد السقا، بعد فيلمهما “العنكبوت”، الذي يتبقى أيام معدودة على انتهاء تصويره.

وتشارك في بطولة فيلم “العنكبوت” الفنانة المصرية، منى زكي، التي كان آخر لقاء فني جمع بينها وبين أحمد السقا في فيلم “من 30 سنة”، الذي عرض عام 2016، ومن إخراج عمرو عرفة.

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وفيلم “العنكبوت” من تأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته الفنان التونسي ظافر العابدين ويسرا اللوزى وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبدالوهاب وريم مصطفى.

وكان أحمد السقا أعلن عن خوضه المنافسة في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل “نسل الأغراب”، الذي يشاركه بطولته الفنان أمير كرارة، بطل مسلسل “الاختيار” الذي عرض في رمضان 2020.

ولم يشارك السقا في رمضان العام الحالي سوى ببرنامج المسابقات “إغلب السقا”، الذي أذيع على فضائية “إم بي سي مصر”.