أروى تتعرض لهجوم لاذع بسبب ظهورها بالمايوه

متابعة بتجــــــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو للفنانة اليمينة أروى أثار اهتمام الكثير من المتابعين حيث ظهرت فيه وهي تسبح في أحد المنتجعات مرتديةً مايوه مؤلفاً من قطعة واحدة.

ودفع هذا الكثير من المتابعين إلى مهاجمتها وانتقادها معتبرين أنها بذلك قد تخطّت الحدود. كما تذكّر الكثيرون الفيديو الذي نشرته إثر الانفجار الكبير الذي حدث في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، حيث سُمع صوتها وهي تبكي منهارة. ومما كتبوا في تعليقاتهم: “الله المستعان قبل أسبوع تبكي ع لبنان” و”عجزت واستخفت ذنوب ع الفاضي” و” قبل كم يوم تبكي بسبب الانفجار ويا رب ألطف بينا” و” قبل وقت كنت بشوفها بالبرامج التلفزيون كنت أحسب وحدة عاقلة راكزة للاسف طلعت مجرد شكل فاضل”.

يُذكر أن أروى نشرت قبل أيام صوراً التُقطت لها في المكان نفسه، وظهرت فيها وهي تسبح ثم تسير مرتديةً لباساً شفّافاً فوق ملابس البحر، وعلّقت: “بقالي يومين منقوعه في حمام السباحة. جدا الصيف لحد كده الي هيقولي سباحة تاني أو بحر أو شمس أو حتى يقولي ميه”، وأضافت الى التعليق قبضة يد تشير إلى اللكمة.