ارتداد.. دراما سعودية تشارك في “بالي الدولي للأفلام القصيرة”

متابعة بتجــــــــــــرد: يشارك الفيلم السعودي القصير «ارتداد» للمخرج محمد الحمود، بمهرجان بالي الدولي للأفلام القصيرة بإندونيسيا، الذي ينطلق خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر 2020، ليُكمل بذلك مسيرته الناجحة دولياً حيث شارك في أكثر من 10 مهرجانات حول العالم.

«ارتداد» هو أول فيلم سعودي تم اختياره للمسابقة الرسمية بمهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة، وحظي بعروض في مهرجانات سينمائية عديدة حول العالم، منها مهرجان كليفلاند السينمائي الدولي في أميركا، ومهرجانا «كولكاتا»، و«داكا السينمائية الدولية» بآسيا، كما عرض في العديد من المهرجانات الأوروبية مثل مهرجان بلاك نايتس الأستوني ومهرجان لوبلين السينمائي ببولندا ومهرجان الفيلم العربي في روتردام.

ويحكي الفيلم قصة زوجين شابين، يذهبان في رحلة سريعة لقرية نائية جنوب السعودية، حيث تشهد حياتهما تحولات تحدث عند أول لقاء بين الزوجة التي عاشت في مدينة جدة، وأهل زوجها الذين عاشوا في قرية نائية في منطقة جازان، في الوقت الذي أرادت العائلة الصغيرة (أهل الزوج) إبهار الزوجة بحفلة عشاء تقليدية حتى يتعرف عليها أهل القرية، فيما كان الزوج يحاول إقناع أهله بتبسيط الحفلة خوفاً على الزوجة من صدمة اللقاء الأول.

الفيلم من بطولة فاطمة البنوي وأيمن مطهر، وحصل على منحة إنتاج من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي الدولي (إثراء) بعد فوز سيناريو الفيلم بمسابقة أيام الفيلم السعودي سنة 2017، وتم تصوير الفيلم بالكامل في قرية الحصامة بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.