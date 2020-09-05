بعد أزمته مع برشلونة.. ميسي خرج عن صمته وهذا ما أبرز ما قاله

متابعة بتجــــــــــــرد: وضع ليو ميسي حداً للتشويق بالإعلان عن استمراره مع برشلونة في مقابلة مع موقع «جول» بمنزله في برشلونة. في هذه المساحة نستعرض معكم أبرز ما جاء فيها، في 10 جمل: «إرسال البوروفاكس كان إبلاغاً رسمياً للنادي برغبتي في الرحيل. لم يكن الأمر لإثارة الفوضى أو صداماً مع النادي، ولكن طريقة لجعل الأمر رسمياً وإعلان أن قراري قد اتخذ».

«ما تدعيه إدارة برشلونة هو أني لم أفعّل شرط المغادرة قبل نهاية صلاحيته في 10 يونيو، لكننا كنا في منتصف جميع المسابقات ولم يكن الوقت مناسباً».

«قال الرئيس دائماً إنه في نهاية الموسم يمكنني أن أقرر ما إذا كنت أرغب في المغادرة، أو البقاء، وفي النهاية لم يفِ بوعده».

«سأستمر في النادي لأن الرئيس أخبرني بأن الطريقة الوحيدة للمغادرة هي دفع مبلغ 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، وهذا مستحيل، ثم كانت هناك طريقة أخرى، وهي الذهاب إلى المحكمة. لكن أبداً لن أقوم بالدخول في نزاع قانوني في المحاكم ضد برشلونة لأنه النادي الذي أحبه».

«اعتقدت أن النادي بحاجة إلى المزيد من اللاعبين الشباب، وأشخاص جدد، واعتقدت أن وقتي في برشلونة قد انتهى، وشعرت بالأسف الشديد لأنني قلت دائماً إنني أريد إنهاء مسيرتي هنا».

«الحقيقة هي أنه لم يكن هناك مشروع منذ فترة طويلة، فهم يتلاعبون ويغطون الثقوب فقط».

«أردت الرحيل لعيش آخر سنوات مسيرتي الكروية بسعادة، لأنني لم أعد أجدها داخل النادي».

«لقد آلمني كثيراً التشكيك في حبي لهذا النادي. سواء ذهبت أو بقيت، حبي لبرشلونة لن يتغير أبداً».

«سأستمر في برشلونة ولن يتغير موقفي بغض النظر عن مدى رغبتي في الذهاب. سأبذل قصارى جهدي».

«لقد مررت بوقت سيئ هذا العام، لكن الصعوبات التي عشتها قد تكون لا شيء بالمقارنة مع أشخاص فقدوا أقاربهم وفقدوا أشياء كثيرة بسبب الفيروس».

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