قرار جديد من المحكمة بشأن حبس حسام حبيب لمدة سنة

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلنت محكمة جنح القاهرة الجديدة إلغاء الحكم بحبس الفنان المصري حسام حبيب، زوج الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لمدة عام بتهمة الاعتداء على المنتج ياسر خليل بالضرب والشروع في قتله.
ويأتي هذا بعد استئناف لحكم محكمة الدرجة الأولى تقدّمت به النيابة العامة مطالبةً بتبرئة حبيب. ويشار إلى أن حسام ردّ في وقت سابق على التهمة بالقول أمام المحكمة إن الواقعة حدثت في 5 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي (2019). وأفاد بأنه توجه إلى مجمع “لانوفا فيستا” السكني محل إقامة خليل برفقة عدد من الأصدقاء.
وأضاف أن المدّعي رد عليه من هاتف الأمن الداخلي ورفض مقابلته فغادر قبل أن يتلقى اتصالاً من صديق للأخير يُدعى محمد سرور أبلغه بالرغبة في حل الخلاف ودّياً، وطلب عقد لقاء في ميدان الرحاب قبل أن يتم الانتقال إلى مكتب ياسر.
وتابع أنه فوجئ بالاعتداء عليه لحظة وصوله حيث جذبه الأخير من ملابسه ولكمه على أنفه. وأظهر تقرير طبّي حينها إصابة حبيب بكسر في الحاجز الأنفي مع تورم وكدمات في مناطق مختلفة من الجسم.
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