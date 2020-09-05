فضل شاكر يُغني “صباح الخير يا لبنان”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان اللبناني فضل شاكر عمل غنائي وطني بعنوان “صباح الخير يا لبنان” تضامنًا مع بلده عقب الإنفجار الذي ضرب بيروت قبل شهر من اليوم. وصدرت الأغنية عبر قناة فضل شاكر الرسمية في موقع “يوتيوب”. أغنية “صباح الخير يا لبنان” من كلمات سهام الشعشاع ولحن أيمن قميحة وتوزيع عمر صباغ. وجاءت أغنية “صباح الخير يا لبنان” بقالب غنائي إيجابي بعيدًا عن أغنيات الدراما والوجع التي رسمت صورة العاصمة بيروت.

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