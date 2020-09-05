كارول سماحة وانتشار سريع لأغنية “قلبي وقع”

متابعة بتجـــــــــــرد: تلقى أغنية “قلبي وقع” للنجمة اللبنانية كارول سماحة، انتشارًا واسعًا منذ طرحها ضمن أحدث حكاية “العاشق والمعشوق” في الجزء الثالث من مسلسل “مدرسة الحب”.

وعلى الرغم من مرور يومين فقط على صدورها حققت الأغنية أكثر من نصف مليون مشاهدة عبر قناة كارول سماحة الرسمية في موقع “يوتيوب”، وسط إجماع من الجمهور على كمية الإحساس والمشاعر في أداء كارول.

أغنية “قلبي وقع ” باللهجة اللبنانية، من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وهي أغنية مكتملة العناصر من حيث النص واللحن والتوزيع الموسيقي.

جدير ذكره أن مسلسل “مدرسة الحب3” بطولة أمير كرارة، وجومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم ومصطفى قمر، ومي سليم، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة.