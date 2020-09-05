شكرا لقرائتكم خبر عن مات ريفز يصور Batman بدون روبرت باتينسون لحين تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع ديلى ميل أن المخرج مات ريفز يقوم حاليا بتصوير فيلم Batman الجديد بدون روبرت باتينسون، وذلك بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، وهو ما يطلب منه العزل لمدة تصل إلى أسبوعين، على الأقل ويأتى ذلك وسط مخاوف وقف التصوير فى تلك الفترة وهو ما سيكلف الإنتاج خسائر تصل إلى 5 ملايين جنيه إسترلينى.

ويقوم مخرج العمل بتصوير المشاهد التى لا تتطلب وجود لبطل الفيلم روبرت باتينسون لحين التأكد من أنه تعافى وأنه غير قادر على نقل الفيروس لباقى فريق العمل.

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وكانت وسائل إعلام أجنبية ذكرت أن النجم العالمي روبرت باتينسون أصيب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وبناء عليه أكدت شركة "وارنر براذرز"، تعليق تصوير أحدث أفلام "باتمان"، لحين اتخذ المخرج قرار بالتصوير بدونه.

وكشفت استوديوهات وارنر بروس الترفيهية عن الإعلان التشويقى الأول لفيلم الأكشن والجريمة "The Batman" للنجم روبرت باتينسون، خلال ملتقى "DC FanDome" الترفيهى، حيث حقق الإعلان التشويقى 5 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وقال مخرج الفيلم مات ريفز خلال الملتقي، إن "باتمان" لن تكون قصة أصلية بحد ذاتها، لكنها تبدأ في "العام التالى" لظهور باتمان، حيث باتمان والعديد من الشخصيات الشهيرة الأخرى - كاتوومان، ريدلر، والبطريق (كولين فاريل) - لا يزالان فىالمراحل الأولى من تطورهما.