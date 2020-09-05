شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عواجيز الفرح" يجمع ماجد الكداونى وسيد رجب وشريف دسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج أحمد الجندى تحضيرات فيلمه الجديد "عواجيز الفرح" الذى تعاقد على اخراجه مؤخراً مع شركة سينرجى فيلمز بمشاركة احدى الشركات الأخرى، وتم التعاقد مع كل من ماجد الكدوانى وسيد رجب وشريف دسوقى إضافة إلى بطل رابع جارى الاستقرار عليه تمهيداً لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

ووضع المخرج أحمد الجندى خطة لبدء تصوير أول يومين فى فيلم "عواجيز الفرح" وايقافه إلى حين انتهائه من فيلمه الآخر "دماغ عالية" مع أحمد فهمى، حيث وضع اللمسات النهائية على سيناريو الفيلم بعد التعديلات التى تم اجراؤها على القصة قبل العودة للتصوير خلال الأسبوعين المقبلين.



ماجد الكدوانى وسيد رجب وشريف دسوقى

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فيلم "دماغ عالية" كان يحمل اسم "حلم سوسن" قبل تغييره مؤخراً، والعمل بطولة أحمد فهمى وروبى وخالد أنور ومايان السيد ومحمد ثروت وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أكرم حسنى وتأليف أحمد فهمى وأحمد الجندى وايهاب بليبل وإخراج أحمد الجندى، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.

وفى سياق آخر يحضر ماجد الكدوانى لبطولة فيلم جديد بعنوان "بره المنهج" تأليف خالد دياب وإخراج عمرو سلامه وتشاركه البطولة الفنانة روبى، أما سيد رجب فينشغل بتصوير مشاهده فى فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.