فيديو.. محمد جمعة يغني لسيد مكاوي بصحبة مي فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
ظهر الفنان محمد جمعة، خلال فيديو، وهو يغني لسيد مكاوي، بصحبة الفنانة مي فاروق.
ونشر جمعة، فيديو له وهو يغني مع مي فاروق، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "بنغني للأستاذ سيد مكاوي أنا ومي فاروق".
يذكر أن، محمد جمعة، يشارك في مسلسل "فى يوم وليلة" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في 45 حلقة، معتمداً على التشويق والإثارة، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوي ، ويشارك فى بطولته آيتن عامر وولاء الشريف وصلاح عبد الله نضال الشافعي ومحمد مهران.
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