495 مليون دولار إيرادات شباك التذاكر الصينى السينمائى فى أغسطس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت إيرادات شباك التذاكر الصينى السينمائى (ثاني أكبر سوق شباك تذاكر بالعالم) في شهر أغسطس الماضي، 3.39مليار يوان (حوالي 495.6 مليون دولار)، ما يرفع إجمالي الإيرادات في البلاد خلال العام الجاري إلى5.8 مليار يوان (847 مليون دولار).

وذكرت جمعية السينما الصينية - في بيان اليوم - أن عدد المشاهدين في أغسطس الماضي بلغ 95 مليونا، وأن فيلم ملحمة الحرب الصينية "800" تصدر شباك التذاكر الشهر الماضي، مسجلا 1.9 مليار يوان (277 مليون دولار) من إيرادات شباك التذاكر منذ إطلاقه في 21 أغسطس، ليكون أول فيلم في السوق الصينية تتجاوز إيراداته المليار يوان لهذا العام.

ويجسد الفيلم الذي أخرجه "قوان هو"، قصة دفاع جنود صينيين عن أحد المستودعات في مواجهة غزو الجيش الياباني، خلال معركة شنجهاى في عام 1937.