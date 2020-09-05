شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة قتل محور أحداث مسلسل "تحقيق" على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى أبطال مسلسل "تحقيق" من تصوير 10 أيام فى أحداث العمل الذى انطلق قبل أسبوعين، ويستأنف صناع العمل المشاهد هذا الأسبوع بعد عودة بطله أحمد مالك من إيطاليا إذ يتواجد هناك لحضور عرض فيلمه العالمى The Furnace فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى لأول مرة بحضور أبطاله وباقامة سجادة حمراء لعرض الفيلم.

مسلسل "تحقيق" تدور أحداثه فى 13 حلقة التى تعتمد على حدوث جريمة قتل غامضة ويتم التحقيق فيها للوصول الى الحقيقة، ومن المنتظر عرض العمل على منصة watch it الرقمية، والعمل بطولة أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، ترا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" وإنتاج تامر مرتضى

وفى سياق متصل يستعد أحمد مالك للمشاركة فى بطولة مسلسل "نسل الأغراب"، مع أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى، والمقرر عرضه في رمضان 2021، أما خالد أنور فيشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبرى، وماجدة زكى، وهشام سليم، ونضال الشافعى، وإخراج أحمد علاء للعرض فى رمضان المقبل أيضاً.