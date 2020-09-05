شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "ضربة معلم" لمحمد رجب ينتهى من كتابة 25 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المؤلف أحمد عبد الفتاح من كتابة 25 حلقة من مسلسل محمد وجب الجديد "ضربة معلم"، ويواصل فى كتابة النصف الثانى من العمل، حسبما أكد لـ"الخليج 365"، وتجرى الجهة المنتجة تعاقدات النجوم الذين يشاركون فى العمل، حيث انضم للعمل كل من الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة ورياض الخولى، ومقرر أن ينطلق التصوير خلال الاسابيع القليلة المقبلة بعد إنتهاء تعاقدات النجوم.

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وينتمى مسلسل "ضربة معلم" إلى نوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن المقرر عرض المسلسل فى الموسم الشتوى المقبل.

وحقق الثلاثى محمد رجب، وإسماعيل فاروق، وأحمد عبد الفتاح، نجاحًا كبيرًا فى مسلسل "الأخ الكبير"هذا العام، وحظى بتفاعل جماهيرى كبير مع أحداثه، وشارك فى بطولته عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام، وزينة منصور.