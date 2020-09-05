وفاء عامر تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة وفاء عامر بعيد ميلاد زوجها المنتج محمد فوزي. ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة تجمعها بالفنانة وفاء عامر، المنتج محمد فوزي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". Advertisements ظهرت الفنانة وفاء عامر في الصورة حاملة في يدها "تورتة"، علقت بوسي :"كل سنة ومحمد فوزي بخير". الفنانة وفاء عامر متزوجة من المنتج محمد فوزي، لديها منه ولد واحدًا وهو عمر محمد فوزي. وغابت الفنانة وفاء عامر عن رمضان 2020، بينما تشارك في فيلم فيلم "خان نيولا" يشارك فى بطولته نضال الشافعي، محمود البزاوي، أحمد كمال، صبري فواز وغيرهم، إخراج وسام المدني.

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