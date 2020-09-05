زكي فطين عبد الوهاب :"شادية الممثلة الوحيدة اللي نجحت في الكوميدي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أشاد الفنان زكي فطين عبد الوهاب بأعمال الفنانة "شادية" كأفضل ممثلة كوميدية في تاريخ السينما.
وكتب "عبد الوهاب" منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، :"الممثلة الوحيدة ونجمة صف أول اللي نجحت في الكوميدي، على مدار تاريخ السينما المصرية، هي "شادية".
وأضاف زكي :"حتى سعاد حسني لم تنجح في الكوميدي، شوفوا شادية في "الزوجة 13"، "مراتي مدير عام"، "عفريت مراتي"، "نص ساعة جواز"، كوميديانا من الطراز الأول".
شارك الفنان زكي فطين عبد الوهاب في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "النهاية"، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، ناهد السباعي، سهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي
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