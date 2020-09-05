بأمر من كورونا.. إلغاء مباراة التشيك واسكتلندا في الأمم الأوروبية

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 07:15 صباحاً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2020 8:01 صباحًا

أعلن اتحاد كرة القدم في التشيك ، عن إلغاء المبارة التي كانت ستجمع منتخب بلاده مع اسكتلندا الاسبوع المقبل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية بسبب إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد .

ألغت التشيك مباراتها ضد اسكتلندا المقررة الأسبوع المقبل في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بسبب مخاوف كوفيد-19 بعد ساعات من فوزها خارج أرضها على سلوفاكيا 3-1.

وقال رئيس نادي سلافيا براغ قبل وقت قصير من المباراة ضد سلوفاكيا إنه سيطلب انسحاب العديد من لاعبي فريقه من تشكيلة التشيك بعد ظهور حالة إيجابية أخرى بفيروس كورونا المستجد لأحد أفراد طاقم المنتخب الوطني.

Advertisements

وقال الاتحاد التشيكي في بيان عبر تويتر “لن يلعب المنتخب الوطني ضد اسكتلندا يوم الاثنين بسبب قرار من الممثلين وبسبب وضع كوفيد-19 الحالي”.

وأضاف “أنهى المنتخب استعداداته الحالية بأثر فوري بعد الفوز على سلوفاكيا”.

وغاب توماس سوتشيك لاعب وسط وست هام يونايتد وباتريك شيك مهاجم روما عن مواجهة سلوفاكيا بعدما دخل الثنائي الحجر الصحي بعد مخالطة عضو آخر من الجهاز الفني أصيب بالفيروس.

وقال الاتحاد الاسكتلندي عبر تويتر إنه علم بتقارير إلغاء التشيك للمباراة مضيفا أنه لم يتلق أي إخطار رسمي وطلب توضيحا من الاتحاد الأوروبي (اليويفا).