كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد الجسمي لـ"الخليج 365 الفني": المنصات الإلكترونية تغزو بقوة.. لا أقلق من عرض "المنصة" عبر نتفليكس.. والدراما المشتركة تنجح إذا توافرت هذه الشروط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فنان مميز يتقن أدواره بشدة ويجسدها للمشاهد بكل احترافية، أحب الفن وأثرى الساحة الفنية بالكثير من الروائع الدرامية وكانت مكافأته هي حب الجماهير في كافة أنحاء الدول العربية، حديثنا عن الفنان الإماراتي الكبير أحمد الجسمي.

التقى "الخليج 365 الفني" بالجسمي في حوار شيق وممتع، وفتح لنا قلبه متحدثًا عن أمور كثيرة وعن تفاصيل دوره في مسلسل المنصة.

وقال أحمد الجسمي، إنه سعيد للغاية بالمشاركة في مسلسل المنصة، وذلك لأنه يتضمن فكرة مميزة ومختلفة، وهذا ما يبحث عنه الفنان دائما، فهو يغرد بعيدًا عن التقليدية، العمل خليجي عربي عالمي وذو إنتاج ضخم وكبير، ويتجه نحو العالمية.

وأضاف الجسمي أن من الأشياء التي تميز المنصة هو حسن اختيار النص ووجود الحبكة الدرامية واختيار موفق للفنانين والنجوم العرب وهذا بالتأكيد يضفي فخامة لهذا العمل.

وأما عن مدى تخوفه من عرض المسلسل عبر نتفليكس وهي منصة رقمية عبر الإنترنت، أكد الجسمي أن هذه المنصات من وجهة نظره طالما كانت قوية واحترافية فهي في متناول الجميع والكل يتابعها.

وتابع حديثه مشددًا على أن هذا الجيل يتابع كل التكنولوجيا الحديثة ويواكب كل تطور، مؤكدًا على أن عصر التلفزيون انتهى، حتى عندما تعرض الأعمال الدرامية في شهر رمضان الجميع يتابعها عبر المنصات الرقمية.

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واستطرد قائلًا: "شئنا أم أبينا نحن في هذا الزمن، وفي عصرنا هذا، فالمنصات الرقمية هي التي تغزو بقوة، ويتابعها فئة كبيرة، ولكن هذا لايمنع أن المحطات الفضائية مهمة في عرض الاعمال الدرامية".

وعن رأيه في الدراما العربية المشتركة وعما إذا كانت تجني ثمارًا في النجاح أكثر من الدراما الأخرى، أوضح أن الدراما المشتركة تجعل الفنانين يتعاملون سويًا وتجعلهم يشعرون بأنهم في وطن واحد، ولكن المهم أن يقوم العمل على فكرة قوية، وعلق: فعلى سبيل المثال، فأنا لدي تجربة إنتاجية لمسلسل بعنوان يامالك قلبي، وتدور أحداثه في إطار عدة عائلات، عائلة محلية إماراتية وعائلة خليجية وعربية وجميعهم يسكنون في دبي، ولذلك إذا تم تنفيذ مسلسل مشترك، يجب أن يضم العمل أحداثًا مبنية على وجود ممثل خليجي وعربي وما شابه ذلك.

وأشار إلى أن عدد المتابعين مهم جدا لانتشار الأعمال، لأننا اليوم نعيش في زمن السوشيال ميديا، بل أصبح للسوشيال ميديا نجوم اشتهروا بشكل كبير.

وشدد قائلًا: "ولكن هذا لايعني أنني موافق على أن كل نجوم السوشيال ميديا يصلحوا لخوض مجال التمثيل، فهم متميزين في مجالهم الذي حققوا من خلاله عدد كبير من الفولورز، ولكن هذا لايعني أنهم يصبحون نجوما للدراما".

واختتم حديثه بأن الفنان عليه أن يتابع السوشيال ميديا ومتواصل مع جمهوره، وعليه أن يتواجد عبر التطبيقات المختلفة مع محبيه.

