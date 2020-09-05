اليوم.. عرض الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" على الحياة

تبدأ قناة "الحياة" عرض الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" الذي تقوم ببطولته الفنانة ماجدة زكي، غدا السبت 5 سبتمبر.

يبث المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساء، من السبت للأربعاء من كل أسبوع.