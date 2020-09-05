كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليوم.. عرض الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" على الحياة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تبدأ قناة "الحياة" عرض الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" الذي تقوم ببطولته الفنانة ماجدة زكي، غدا السبت 5 سبتمبر.
يبث المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساء، من السبت للأربعاء من كل أسبوع.
مسلسل "قوت القلوب" من بطولة ماجدة زكي وخالد زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ ومصطفى درويش ونورهان.
المسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجي، وينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.