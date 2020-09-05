هيفاء وهبي توجه رسالة لـ"القلب النابض تحت ركام بيروت"

هيفاء وهبي توجه رسالة لـالقلب النابض تحت ركام بيروت

السبت 5 سبتمبر 2020

تضامنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع الأنباء المتواترة عن احتمالية وجود ناجين تحت أنقاض منزل انهار في انفجار مرفأ بيروت قبل حوالي شهر.



وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر" تدوينة باللغة الإنجليزية مفادها: "ملايين اللبنانيين يأملون بمعجزة لإنقاذ هذا القلب الصغير الّذي ينبض تحت الركام. أرجوك ابقَ على قيد الحياة".

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عمال إنقاذ في لبنان قالوا إنهم رصدوا مؤشرات على وجود أحياء تحت أنقاض مبنى في منطقة سكنية في بيروت انهار بعد انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس/آب الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن فريقا من المنقذين ومعهم كلب مدرب رصد حركة تحت مبنى منهار في منطقة الجميزة في بيروت، وهي إحدى أكثر المناطق تضررا من الانفجار الذي قتل نحو 190 شخصا وأصاب ستة آلاف.