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جيرارد بتلر وحيد فى هوليوود بعد أنباء انفصاله عن صديقته مورجان براون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد موقع ديلى ميل النجم جيراد بتلر، وحيدا فى هوليوود، مرتديا الكمامة للحماية من فيروس ، وذلك بعد أسبوعين فقط من الأنباء التى أكدت انفصاله عن صديقته مورجان براون، والتى لم يبتعد عنها أبدا فى فترة الغلق بسبب فيروس كورونا، حيث كانت ترافقه فى أغلب الأماكن التى يذهب إليها.

 

من جانب آخر يلعب النجم العالمى جيرارد بتلر دور عميل سرى فى فيلم الإثارة "قندهار" وهو الفيلم الذى يكتب السيناريو الخاص به ضابط المخابرات العسكرية السابق ميتشيل لافورتون، بناءً على تجاربه فى وكالة الاستخبارات الدفاعية فى أفغانستان. 

 

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الفيلم شارك فى سوق مهرجان كان السينمائى ويتولى إخراجه ريك رومان مخرج فيلم جيرارد الأخير Angel Has Fallen.

 

شارك جيرارد فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

 

جيرارد بتلر (1)
جيرارد بتلر

جيرارد بتلر (2)
جيرارد بتلر

جيرارد بتلر (3)
جيرارد بتلر

 

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