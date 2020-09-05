شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر يشارك فى كليب Popstar مع دريك وdj خالد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم جاستن بيبر فى كليب Popstar مع دريك وdj خالد، وهى الأغنية التى طرحها الثنائى دريك وخالد فى يوليو الماضى.

وتدور قصة الكليب حول قيام خالد بإزعاج دريك من أجل تصوير كليب للأغنية وهو ما يجعله يغضب بسبب كثرة تكرار خالد لنفس الطلب، ليفكر دريك فى الاستعانة بالمغنى جاستن بيبر، وبعد تقديم بيبر الكليب، يستيقظ بيبر ليجد نفسه بجوار زوجته هيلى ويخبرها بأنه كام يحلم بتصوير كليب أغنية Popstar لدريك وخالد، ثم يفاجئ بدريك يتصل به على الهاتف.

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من جانب آخر نشر موقع جاست جيرد تقريرا، تحدث فيه حول توقع استقبال جاستن بيبر لمولوده الأول من زوجته هيلى العام المقبل، وذلك بعدما قام بيبر بنشر صورة له على حسابه بموقع انستجرام بصحبة طفلة شقيقته الرضيعة، وهو ما دفع النجم ذا روك بالتعليق على الصورة بأنه في انتظار مولود بيبر الأول العام المقبل، وهو ما جعل العديد يتوقعون أن بيبر سيعلن قريبا عن خبر سعيد وهو ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة.

فيما قرر نجم البوب الشهير جاستن بيبر ألا يترك حقه، وذلك بعد أن تم التشهير به من قبل فتاتين، أكدت كل منهما أن بيبر اغتصبهما، فقد اتخذ نجم البوب البالغ من العمر 26 عاما إجراءات قانونية ضد فتاتين ادعيا أنه اعتدى عليهما جنسيا، وفاز جاستين بيبر بالجولة الأولى في قضية التشهير، حيث منحت محكمة لوس أنجلوس العليا طلب لموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" لتحديد الأشخاص الذين قاموا بإنشاء الحسابات التي وجهت الاتهامات لبيبر، وذلك وفقا لـ NBC News.