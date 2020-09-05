صورة| أمير طعيمة مع أنغام ويعلق :"مع نغومه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الشاعر أمير طعيمة صورة بصحبة المطربة أنغام، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر طعيمة وأنغام من أمام "حمام السباحة"، علق:"مع نغومه". آخر الأعمال التي كتبها طعيمة مسرحية "عُطل فني"، بطولة هشام ماجد، شيكو، أيتن عامر، نشوى مصطفي، وعدد من النجوم ومن تأليف أمير طعيمة وإخراج محمد أوتاكا.

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