صور| باسل الزارو يستمتع بالصيف في "حمام السباحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان باسل الزارو جمهوره بصورتين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر "الزارو" في الصور وهو يستمتع بالصيف من داخل "حمام السباحة" خلال عطلته الصيفية في "الجونة". وظهر الفنان باسل الزارو كضيف شرف في كليب BonVoyage لكارول سماحة. الكليب من إخراج بتول عرفة وكلمات السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف.

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