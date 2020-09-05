بالمملكة.. عمرو دياب يحيي أول حفل غنائي أمام الجمهور منذ أزمة كورونا

السبت 5 سبتمبر 2020

أعلنت الشركة المشغلة لسفن سياحية فارهة في السعودية، الجمعة، أن الفنان عمرو دياب، سيحيي حفلاً فنياً على متن رحلتها الثانية في مياه البحر الأحمر، في أول ظهور من نوعه لنجم الغناء المصري منذ انتشار فيروس كورونا وتوقف الفعاليات الفنية الجماهيرية.



وقالت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية، إن عمر دياب سيقدم حفلة غنائية على متن السفينة التي ستنطلق يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري، وتتوقف في أكثر من محطة خلال مدة الرحلة التي تستمر لأربعة أيام.

وأضافت أن حضور الحفلة من ضمن تكلفة الحجز في الرحلة، والتي تبدأ من 10465 ريالاً (نحو 2800 دولار) للشخص الواحد.

وكانت الشركة قد أطلقت الشهر الماضي، أول رحلة سياحية من نوعها في البلاد، وعلى متنها 450 راكباً، بينهم فنانون ونجوم كرة قدم، حيث انطلقت من ميناء "الملك عبدالله" في مدينة رابغ قرب جدة، لتتوقف في محطة الرأس الأبيض البحرية في منطقة تبوك، قبل أن تعود لنقطة الانطلاق في رحلة كان مخططا لها أن تستغرق ثلاثة أيام.

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إذ اشتبه الفريق الصحي على متن السفينة، في ثالث أيام الرحلة، وآخرها، بإصابة أحد الأشخاص بفيروس كورونا، حيث تم عزله، وتوجيه باقي الركاب للبقاء في أجنحتهم، فيما عادت السفينة لميناء الانطلاق، قبل أن يتم نقل المشتبه بإصابته بكورونا، إلى المستشفى، فيما تم حصر المخالطين له، وتعليق باقي الرحلات بشكل مؤقت.

وقالت الشركة الحكومية، إنها تتخذ الإجراءات الوقائية المتبعة من قبل وزارة الصحة لضمان سلامة ركابها على سفينتها التي تحمل اسم "سلفر سبيريت" من فيروس كورونا خلال رحلاتها السياحية التي تحمل بدورها اسم رحلات "الكروز".

وقلص منظمو الرحلات السياحية، عدد المسافرين إلى 450 شخصا رغم طاقة السفينة التي تستوعب 608 ركاب، بجانب إجراءات وقاية وتباعد أخرى فرضها فيروس كورونا.

والرحلات البحرية الجديدة، جزء من برنامج سياحي يتضمن تنظيم رحلتين أسبوعيا، تتضمن كل منها برنامجا سياحيا حافلا بالفنون والثقافة والترفيه.