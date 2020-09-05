شكرا لقرائتكم خبر عن "بصرة" جديد أحمد سعد من كلمات مصطفى حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب أحمد سعد لطرح أغنية سينجل جديده بعنوان"بصرة"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية.

كما طرح مؤخرا أحمد سعد دويتو أغنية "100 حساب" التى تجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهى من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديدة إلا بعد حل أزمته مع النقابة.

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وتقول كلمات الأغنية: "أنا وسط ناسي بيتعملي ميت حساب.. والشهم ليه مكان وسطنا لو حتي غاب..إحنا الرجولة والأدب والإحترام..معمولنا في الجدعنة مليون كتاب..مياكلش عيشنا وملحنا غير الأصيل..لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل..كلمتنا واحدة وعلى الحلال متربين..في أى حتة معروفين من غير دليل".

يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغانى، وقد احتفل سعد من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ظهر فيها تصدر اسمه من بين الترندات على موقع تويتر، كما علق على الصورة بكتابة: "شكراً لكل جمهوري على تفاعلكم القوي مع أغاني مسلسل البرنس، سعيد جداً بالنجاح ده".