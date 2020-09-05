شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يوضح سر عشقه لمدينة سيوة: بحب الصحراء وأهلها طيبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان محمود حميدة على أسئلة جمهوره حول سر حبه إلى سيوة وأهلها، حيث قال عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "فية شوية أسئلة بتتكرر هنا من السيد الجمهور، وحبيت أرد كل يوم كدة على سؤال لحد ما أعملكو قريباً لايف".

وأوضح الفنان محمود حميدة أن سيوة منطقه نائيه ومنعزلة وخدماتها ضعيفة في محافظة مرسى مطروح، ويهتم كثيرا بها وبأهلها، مشيرا إلى أنه يعرف الكثير من سكانها قائلا: "اعرف ناس كتير فيها وعلي رأي المثل ما خفي كان اعظم وأتمني إني أعرف كل الناس اللي في سيوه، كلهم ناس طيبين وأهل كرم وبرتاح عندهم.. بالإضافة إني شخص بميل الي الصحراء.. مش عارف إيه السبب! بقول علي نفسي شخص صحراوي يعني".



محممود حميدة عبر انستجرام

وفي وقت سابق، حرص الفنان محمود حميدة على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا جديدة له برفقة اثنين من أهالي سيوة، لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه، ونشر الفنان محمود حميدة صورتين له برفقة اثنين من أهالي سيوة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقا عليهما قائلا: "الناس الجميلة الطيبة.. سيوة".

وكان النجم محمود حميدة، قد حرص على مشاركة جمهوره ومتابعيه بتفاصيل مغامرته الجديدة التي خاضها في واحة سيوة، بالصحراء الغربية، وهي عبارة عن "حمام رمال" داخل الصحراء.

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ونشر حميدة صورا له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، يظهر من خلالها قبل حمام الرمال، وأخرى وهو مغطي بالرمال بالكامل تحت أشعة الشمس، وتبقي فقط رأسه التي خارج الرمال، وكتب: "قبل وأثناء حمام الرمال".



الفنان محمود حميدة