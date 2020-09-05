شكرا لقرائتكم خبر عن يومان يفصلان تامر حسنى عن انتهاء مونتاج فيلمه الجديد "مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يومان وتنتهى المخرجة سارة وفيق من مونتاج فيلم "مش أنا" بطولة النجم تامر حسنى، والذى لم يتحدد موعدا لعرضه بدور السينما وينتظر صناع الفيلم أن تقوم دور العرض بفتح أبوابها للجمهور بكامل طاقتها وإعادة حفلة نص الليل بدور العرض، كما علمنا من مصادر مقربة من النجم تامر حسنى أنه ينوى أن يطرح أغنية الفيلم "مش أنا" من ألبوم فولاذى خلال الأيام المقبلة.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

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فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، الفيلم انتاج مشترك بين شركة سينرجى وحسام حسنى وأحمد دسوقى.

من ناحية أخرى مازالت أغنية "اختراع" للنجم تامر حسنى ومحمود العسيلى تحقق نجاحا كبيرا، حيث وصل عدد مشاهداتها بموقع يوتيوب إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة، بعد طرحها ، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.ووجه النجم تامر حسنى رسالة شكر إلى جمهوره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية الاستورى، وكتب "ألف شكر لكل اللى حبوا كليب اختراع وإخراجه، ألف ألف شكر.. وفرحان بردود أفعالكم وبالرقم اللى حققته الأغنية.