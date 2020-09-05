شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى يسرد تفاصيل تصوير أعماله أثناء فترة العزل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد لطفى عن سعادته بردود الفعل التى تلقاها على مسلسل "النهاية"، الذى تم طرحه في موسم رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا، ومن إخراج ياسر سامى، وتأليف عمرو سمير عاطف وبطولة الفنان يوسف الشريف وعدد من النجوم.





وأضاف لطفى، خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج مساء دى إم سى أن فكرة المسلسل كانت جديدة ومختلفة، وتعاون مع مؤلف شاطر بحجم عمرو سمير عاطف ومخرج متميز بحجم ياسر سامى، والذى ساعده الكثير في تفاصيل شخصية المحروقى الذى قدمها من خلال العمل والذى ظهر بها بمكياج مختلف.

وأشار لطفى إلى أن موسم رمضان الماضى شارك في 3 أعمال مختلفة وهى مسلسل "النهاية" ومسلسل "شاهد عيان" ومسلسل "سلطانة المعز"، وقدم فيها شخصيات مختلفة، مشيرا إلى أن أجواء التصوير في هذه الأعمال كانت صعبة بالنسبة له، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، حيث ابتعد عن منزله وأسرته حوالى 23 يوما من أجل تصوير تلك الأعمال.





وكانت آخر أعمال الفنان محمد لطفى في موسم رمضان الماضى مسلسل "النهاية"، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسارة عادل وزكى فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، موسيقى تصويرية هشام خرما كما شارك فى مسلسل "شاهد عيان" مع الفنان حسن الرداد.